https://static.news.ru/photo/78384b5c-435f-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Zhu Wei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне, со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Встречала продолжалась 2 час 18 минут.

В финале первого турнира Большого шлема 2020 года представитель Сербии встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оштрафован за нецензурное выражение во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Тенниса Сандгрена, ранее писал NEWS.ru.