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Стэна Ли увековечат в World of Warcraft

Cкриншот с видео YouTube/Wowhead

технологии [ версия для печати ]

Blizzard отдала дань уважения легенде Стэну Ли. Разработчики решили добавить создателя Железного Человека и Человека-паука в World of Warcraft в качестве NPC.

Персонаж Ли по имени Стэнли с фирменными очками и фразой «Эксцельсиор!», одетый в доспехи Альянса, появился на публичном тестовом сервере вместе с выходом патча 8.1.5. Одним из первых его обнаружил портал WowHead в Штормграде. Покопавшись в обновлении, пользователи также нашли две другие модели Стэнли: в нейтральной одежде и в броне Орды.

Это не первый раз, когда Blizzard увековечивает знаменитость в WoW схожим образом. В 2014 году авторы добавили в игру джинна Робина в память об актёре Робине Уильямсе.

Стэн Ли ушёл из жизни 12 ноября в возрасте 95 лет. Многие знаменитости проводили создателя супергероев в последний путь, чему News.ru посвятил специальный материал.


#стэнли #worldofwarcraft
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