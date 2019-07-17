https://static.news.ru/photo/db1c7030-a8a1-11e9-84a5-fa163e074e61_1024.jpg Илон Маск Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно провели на обезьянах.

По словам Илона Маска, человекообразные животные в ходе испытаний научились контролировать машину с помощью мозга, пишет BBC .

В NeuraLink надеются, что новые технологии помогут людям с ампутациями, а также слепым, глухим или немым.

В конченом итоге, как отмечает Маск, соединение мозга с интерфейсом компьютера создаст в голове человека новый суперинтеллект.

Как писал News.ru, ранее Neuralink впервые продемонстрировал свои технологии. Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.