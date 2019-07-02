https://static.news.ru/photo/7d64b3f8-9c9e-11e9-b907-fa163e074e61_1024.jpg Тим Кук Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор Apple Тим Кук остался крайне недоволен материалом The Wall Street Journal (WSJ), посвящённым уходу из компании главного дизайнера Джони Айва.

История абсурдна. Многие детали и, конечно, выводы не соответствуют действительности… На базовом уровне это показывает отсутствие понимания того, как работает команда дизайнеров и как работает Apple, — заявил глава компании.

По словам Кука, статья искажает отношения, решения и события до такой степени, что в Купертино просто не узнают описывающуюся в ней компанию.

В материале WSJ говорится, что главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».

После запуска Apple Watch в 2015 году Айв стал реже посещать штаб-квартиру компании, что сказывалось на возглавляемой им команде разработчиков. Сплочённость в коллективе разрушалась, в результате чего несколько ключевых его членов покинули Apple за последние несколько лет.