Zoom запретил российским властям покупать сервис компании

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Американская компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским государственным органам, сообщили изданию CNews источники на рынке.

С 31 марта они не имеют права продавать госорганам лицензии, говорится на сайте СМИ. Один из партнёров низшего звена рассказал, что, судя по характеру информации, речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере. При этом в компании никак не объяснили такое решение.

В Zoon никак не прокомментировали эту информацию. Официальной продажей лицензий на видеосервис в России занимается дубнинская компания Rokada, московская Rightconf и международная организация Unify Square.

Бесплатная версия Zoom предназначена для частных пользователей и малого бизнеса. Она имеет ограничение в 40 минут для групповых звонков. Платная версия эти и некоторые другие ограничения снимает. При этом частный пользователь может купить платную версию на сайте компании, а юридические лица должны обращаться за лицензией к реселлерам.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что к 2022 году будет полностью доступен российский аналог Zoom.

Выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, он отметил, что уже не раз обращалось внимание на доминирование Zoom в российских образовательных организациях. В связи с этим правительство пришло к договорённости с компаниями Mail.ru Group и «Ростелеком» о вложении средств в разработку отечественной альтернативы. По его словам, платформа уже создана и проходит апробацию, писал NEWS.ru.