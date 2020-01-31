Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о ложном минировании, заявила об удалении спам-аккаунтов. Представители компании готовы предоставить информацию российской стороне через швейцарскую полицию.
В ProtonMail провели собственное расследование и выяснили, что письма с угрозами были отправлены с использованием сервиса компании.
Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены, — заявили представители ProtonMail.
Они подчеркнули, что вся информация об администраторах почтовых ящиков было сохранена в связи с требованием швейцарского законодательства. В компании пояснили, что в Швейцарии было начато расследования по факту рассылки спам-писем, поскольку по законам этой страны «создание угроз взрыва бомбы является незаконным».
В ProtonMail отметили, что готовы передать эту информацию российским властям в случае получения официального запроса к Федеральной полиции Швейцарии. Они подчеркнули, что российские правоохранительные органы и раньше могли получить эту информацию.
Их нежелание обращаться к нам или швейцарским правоохранительным органам за помощью только препятствовало быстрому задержанию ответственных за эти угрозы взрыва, — отметили в ProtonMail, сообщает «Интерфакс».
Компания также отвергла утверждения о том, что российская сторона передавала запросы для получения помощи по этому делу.
Как сообщал NEWS.ru, доступ к ProtonMail был ограничен с 29 января на основании представления Генпрокуратуры РФ.