https://static.news.ru/photo/bad263e0-ba74-11e9-aa00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Facebook готовится заключить лицензионные соглашения с известными американскими изданиями для публикации новостей в социальной сети. СМИ могут получить за сделку по $3 млн в год.

В ранних обсуждениях участвовали такие издания, как ABC News, Bloomberg, Dow Jones и The Washington Post. Facebook намерена разместить материалы в специальном новостном разделе, который появится в соцсети осенью 2019 года.

Соглашения позволят изданиям самостоятельно контролировать, как заметки будут появляться во вкладке и будут ли читатели видеть только такие фрагменты, как заголовок и несколько предложений из текста, перед тем как они перейдут на сайт СМИ, сообщает The Wall Street Journal .

После публикации Facebook подтвердил CNBC , что соцсеть действительно запустит в течение ближайших нескольких месяцев новостной раздел.

Ранее News.ru сообщил, что Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за мошенничество с накручиванием просмотров рекламы в социальной сети. Гонконгский LionMobi и сингапурский JediMobi использовали вредоносное ПО на устройствах пользователей с целью получения доходов от объявлений.