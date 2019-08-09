Facebook готовится заключить лицензионные соглашения с известными американскими изданиями для публикации новостей в социальной сети. СМИ могут получить за сделку по $3 млн в год.
В ранних обсуждениях участвовали такие издания, как ABC News, Bloomberg, Dow Jones и The Washington Post. Facebook намерена разместить материалы в специальном новостном разделе, который появится в соцсети осенью 2019 года.
Соглашения позволят изданиям самостоятельно контролировать, как заметки будут появляться во вкладке и будут ли читатели видеть только такие фрагменты, как заголовок и несколько предложений из текста, перед тем как они перейдут на сайт СМИ, сообщает
После публикации Facebook подтвердил
Ранее News.ru сообщил, что Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за мошенничество с накручиванием просмотров рекламы в социальной сети. Гонконгский LionMobi и сингапурский JediMobi использовали вредоносное ПО на устройствах пользователей с целью получения доходов от объявлений.