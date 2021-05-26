WhatsApp разрешил пользователям iOS проматывать голосовые сообщения

https://static.news.ru/photo/c4f418da-be20-11eb-a550-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера для операционных систем iOS, в которой появилась функция ускоренной прокрутки голосовых сообщений.

Проматывать послания голосом можно в полтора и два раза быстрее нормальной скорости воспроизведения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно обновить мессенджер до версии 2.21.100. Также в обновлённом клиенте появились уведомления об упоминаниях. Если пользователя упомянули в групповой беседе или ответили на его сообщение рядом с названием группы появится значок @. В ближайшем будущем аналогичные функции должны появиться на устройствах с Android.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp собираются расширить возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Новая функция, которую уже тестируют, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере.