16+

Рубрики

Медиа

Архив

Технологии

WhatsApp разрешил пользователям iOS проматывать голосовые сообщения

15:42, 26 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера для операционных систем iOS, в которой появилась функция ускоренной прокрутки голосовых сообщений.

Проматывать послания голосом можно в полтора и два раза быстрее нормальной скорости воспроизведения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно обновить мессенджер до версии 2.21.100. Также в обновлённом клиенте появились уведомления об упоминаниях. Если пользователя упомянули в групповой беседе или ответили на его сообщение рядом с названием группы появится значок @. В ближайшем будущем аналогичные функции должны появиться на устройствах с Android.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp собираются расширить возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Новая функция, которую уже тестируют, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео