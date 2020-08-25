WhatsApp позволит пользователям разобраться с архивами

https://static.news.ru/photo/a20a7b62-e77e-11ea-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мессенджер WhatsApp даст пользователям возможность работать с архивными файлами. Новая функция должна появиться в ближайшее время.

Дата её запуска пока неизвестна, пока что сервис находится в стадии разработки, передаёт РИА Новости.

Известно, что юзеры смогут узнавать, сколько места занимают пересланные файлы и документы, а также посматривать размеры чатов.

Помимо этого, разработчики анонсировали функцию, которая позволит проверять подлинность пересланных сообщений. В будущем пользователям также дадут возможность использовать один аккаунт на четырёх устройствах одновременно.

Ранее NEWS.ru писал, что команда WhatsApp объявила о выходе ряда новых функций в мессенджере. Разработчики добавили анимированные стикеры и QR-коды для контактов.