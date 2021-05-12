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Владельцев популярных у россиян инфоресурсов обяжут открывать филиалы в РФ

12:21, 13 мая 2021

Компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, обязаны будут открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

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