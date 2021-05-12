Владельцев популярных у россиян инфоресурсов обяжут открывать филиалы в РФ

Вопрос доступности зарядных устройств является ключевым для владельцев электромобилей. Около 20% покупателей таких машин со временем возвращаются к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания из-за проблем с зарядкой. Группа учёных из Корнельского университета под руководством доцента кафедры электротехники и вычислительной техники Хуррама Африди разработала технологию, которая может решить эту проблему. Исследователи предлагают превратить дороги в беспроводные зарядные устройства. Детали инновационного подхода приводит издание Business Insider.

На автомагистралях будут полосы для зарядки, такие, как полосы повышенной загруженности. Если у вас заканчивается заряд батареи, вы переезжаете на полосу для зарядки. Система сможет определить, какая машина выехала на...