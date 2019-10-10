https://static.news.ru/photo/bb8bf20e-eb4f-11e9-b1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Команда ВКонтакте

Социальная сеть «ВКонтакте» празднует 13-й день рождения. Компания подготовила для пользователей обновлённую версию игры Pixel Battle, участники которой добавляют пиксели на общее графическое полотно.

В этом году разработчики приготовили для юзеров сюрпризы. На полотне спрятаны особенные пиксели, при зарисовывании которых игроки получат стикерпак на выбор или одну из дополнительных возможностей: взрывать соседние пиксели, на время замораживать изменение точки или закрашивать сразу несколько пикселей за минуту.

Кроме того, за 13 зарисованных точек участники будут награждены специальным подарком «ВКонтакте». Администраторы сообществ также получили создать чат и разместить его в мини-приложении, чтобы лучше координировать действия подписчиков.

Pixel Battle стартует сегодня, 10 октября, и продлится до 23:59 12 октября.

Ранее News.ru рассказал, что «ВКонтакте» анонсировала платформу для образовательных марафонов. Она позволит авторам бесплатно размещать на ней курсы, которые пользователи смогут проходить в любое время.