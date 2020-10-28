В России научили нейросеть определять коронавирус по звуку кашля

https://static.news.ru/photo/8ba1a2d2-197a-11eb-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские разработчики создали специальный алгоритм, позволяющий диагностировать коронавирус по звуку кашля заболевшего человека, технология работает на основе нейросети.

Нейросеть обучили распознавать коронавирус, опираясь на базу из нескольких тысяч записей кашля как людей, болеющих коронавирусом, так и пациентов с другими патологиями органов дыхания. Терминал, с помощью которого проводится проверка, похож на обычный смартфон. Кроме того, для диагностики можно использовать и мобильное приложение, пишут «Известия».

Для того, чтобы провериться с помощью обычного мобильного гаджета, достаточно покашлять в микрофон, после чего программа проанализирует звук и выдаст заключение. Проект называется Acoustery, его разработала компания «Медитэкс» (участник Национальной технологической инициативы).

Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот во времени. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооружённым взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок, — пояснил руководитель проекта, научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Дмитрий Михайлов.

Отмечается, что такая возможность удобна для врачей, которым не хочется лишний раз лично контактировать с потенциально инфицированным коронавирусом пациентом.

Сейчас компания ожидает заключения Росздравнадзора. На данный момент непонятно, как сертифицировать новую технологию. На данный момент ведомство не дало ответа о сроках выдачи заключения. После регистрации Acoustery можно будет использовать в общественном транспорте, в государственных учреждениях, пока программу тестируют в клиниках и проверили её работу в аэропортах.

У кашля больных COVID-19 действительно есть свои особенности. Он надсадный, сухой, с короткими толчками. У таких больных есть и особенности дыхания — тяжёлый вдох, например. Всё вместе дает довольно специфическую картину, в частности, на спектрограмме, — подтвердила доцент кафедры детских инфекций Самарского государственного медицинского университета Наталия Бочкарёва.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, выступая на Евразийском экономическом форуме, что Россия является одним из мировых лидеров по охвату тестированием на COVID-19.