Мурашко включил Россию в число лидеров по тестированию на COVID-19

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Россия является одним из мировых лидеров по охвату тестированием на COVID-19. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что в настоящее время России в обращении находятся 200 тест-систем для диагностики наличия коронавируса и антител. Свыше 80 из них — местного производства.

Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран, — заявил министр.

Мурашко добавил, что в противодействии пандемии важную роль играет доступность медицинских изделий. По его словам, избежать взрывного спроса на аппараты для искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты, наборы реагентов и другую подобную продукцию удалось благодаря новым правилам доступа медизделий на рынок, выпущенным кабмином РФ. В настоящее время создаётся их резерв.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал некритичным высокий прирост новых случаев коронавируса в России. По его словам, большое число выявляемых случаев заражения связано с увеличением охвата населения тестированием на COVID-19. Он предположил, что в начале ноября страна выйдет на плато по заболеваемости.