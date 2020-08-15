Трамп подписал новый указ об ограничении работы TikTok в США

https://static.news.ru/photo/3663e022-de93-11ea-bf09-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance, владеющей TikTok, музыкального сервиса musical.ly. Согласно документу, компания также должна в течение трёх месяцев отказаться от активов в США.

[Есть] достоверные данные, основываясь на которых, я полагаю, что ByteDance Ltd с помощью приобретения компании musical.ly... может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США, — отмечается в документе.

В указе Трампа также говорится, что ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly. Эта сделка должна быть запрещена в американской юрисдикции, сообщает РИА Новости.

Трамп настаивает на том, чтобы в течение 90 дней комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов. Кроме того, ByteDance должна избавиться от личных данных пользователей, которые были собраны в США с помощью TikTok и musical.ly. Также компании надлежит отчитаться перед CFIUS в письменной форме о выполнении требований, изложенных в указе Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайская социальная сеть TikTok больше года собирала уникальные идентификаторы (MAC-адреса) миллионов пользователей по всему миру. Это было сделано с помощью обхода защиты операционной системы Android, пишет The Wall Street Journal. Полученные данные позволяют приложению отслеживать юзеров без их согласия, подчёркивает издание. Это является грубейшим нарушением политики безопасности от Google.