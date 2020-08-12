TikTok больше года шпионил за владельцами смартфонов на Android

https://static.news.ru/photo/281b4484-dc76-11ea-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Китайская социальная сеть TikTok больше года собирала уникальные идентификаторы (MAC-адреса) миллионов пользователей по всему миру. Это было сделано с помощью обхода защиты операционной системs Android, пишет The Wall Street Journal, основываясь на результатах собственного расследования.

Полученные данные позволяют приложению отслеживать юзеров без их согласия, подчёркивает издание. Это является грубейшим нарушением политики безопасности от Google.

Соответствующие действия соцсети проводились без ведома корпорации и без какого-либо оповещения самих пользователей TikTok. При этом такая практика была прекращена лишь в ноябре 2019 года.

Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность сообщества TikTok. Мы постоянно обновляем наше приложение, чтобы не отставать от появляющихся проблем безопасности, а текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса, — цитирует RNS заявление представителя соцсети, сделанное журналистам американского издания.

В Google в свою очередь проинформировали, что пока изучают выводы журналистов.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.

После этого, в начале августа 2020 года Трамп объявил, что власти Соединённых Штатов заблокируют доступ к TikTok после 15 сентября, если её американское подразделение не будет приобретено американской компанией. Как писал NEWS.ru, покупку может совершить Apple, рассматривает такой вариант и Microsoft.