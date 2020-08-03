Экс-глава Microsoft прокомментировал возможность сделки с TikTok

Компания Microsoft может извлечь выгоду из покупки американского подразделения социальной сети TikTok. Об этом заявил бывший руководитель корпорации Microsoft Стив Балмер.
По его словам, всё зависит от цены сделки и возможных ограничений со стороны властей США. Он отметил, что для Microsoft возможность сделки с TikTok — «заманчивое предложение», которое позволит сильно расширить число клиентов.
Очевидно, это зависит от цены. Важно, какой будет цена, а также то, будут ли предполагаться при этом какие-то ограничения со стороны властей, — сказал Балмер в эфире телеканала CNBC.
Корпорация 2 августа заявила о готовности продолжить переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке подразделения TikTok в США. Завершить переговоры Microsoft планирует к 15 сентября. В случае их успешного завершения компания получит также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом корпорация пообещала, что данные пользователей в случае приобретения подразделения не будут переданы за пределы страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний — разработчиков программного обеспечения, передающих информацию Пекину. По мнению Белого дома, подобные предприятия угрожают национальной безопасности США, заявил госсекретарь Майк Помпео.