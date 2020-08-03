Экс-глава Microsoft прокомментировал возможность сделки с TikTok

https://static.news.ru/photo/1b785d06-d5a1-11ea-82ee-fa163e074e61_660.jpg Стив Балмер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft может извлечь выгоду из покупки американского подразделения социальной сети TikTok. Об этом заявил бывший руководитель корпорации Microsoft Стив Балмер.

По его словам, всё зависит от цены сделки и возможных ограничений со стороны властей США. Он отметил, что для Microsoft возможность сделки с TikTok — «заманчивое предложение», которое позволит сильно расширить число клиентов.

Очевидно, это зависит от цены. Важно, какой будет цена, а также то, будут ли предполагаться при этом какие-то ограничения со стороны властей, — сказал Балмер в эфире телеканала CNBC.

Корпорация 2 августа заявила о готовности продолжить переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке подразделения TikTok в США. Завершить переговоры Microsoft планирует к 15 сентября. В случае их успешного завершения компания получит также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом корпорация пообещала, что данные пользователей в случае приобретения подразделения не будут переданы за пределы страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний — разработчиков программного обеспечения, передающих информацию Пекину. По мнению Белого дома, подобные предприятия угрожают национальной безопасности США, заявил госсекретарь Майк Помпео.