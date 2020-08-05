Трамп не против покупки TikTok американской компанией

https://static.news.ru/photo/dfc72ef0-d71b-11ea-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он не возражает против покупки TikTok американской компанией при выплате доли властям.

Американский лидер считает, что компания, которая приобретёт приложение, обязана будет выплатить долю от покупки властям, так как через некоторое время она сможет заработать намного больше. Сделку могут завершить до 15 сентября, передаёт ТАСС.

Американская компания Apple может купить у китайской ByteDance американский бизнес TikTok. Кроме того, Microsoft тоже рассматривает этот вариант.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США.

На сегодняшний день TikTok принадлежит китайской ByteDance. В прошлом году компания представила в Китае собственный смартфон Smartisan Nut Pro 3. Устройство вышло под брендом Smartisan, который компания купила в 2019 году. Гаджет получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основную квадрокамеру на 48, 13, 8 и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.

Как писал NEWS.ru, российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию американских властей относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok.