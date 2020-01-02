Учёные из Томского госуниверситета (ТГУ) создали систему безопасности с искусственным интеллектом. Технология умеет распознавать человека по походке, лицу, гаджетам, отпечаткам пальцев и даже по внедрённым под кожу микрочипам. Новинку планируют использовать в вузах города в рамках программы интеграции всех высших учебных заведений региона в «Большой университет», рассказал руководитель лаборатории «Цифровая экономика» ТГУ Александр Ильин.
Изобретение также адаптировано для использования в общественном транспорте. В будущем оно позволит оплачивать проезд с помощью сканирования лица или отпечатков пальцев,
Ильин добавил, что микрочипы хотят внедрить под кожу девять его коллег и советник ректора ТГУ Константин Беляков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что системы распознавания лиц чаще дают сбои при идентификации азиатов и темнокожих людей, чем белых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом стандартов и технологий США.
В тестировании использовались около 200 систем распознавания лиц от 99 разработчиков со всего мира. Особенно часто некорректное срабатывание алгоритма демонстрировала система от Microsoft.
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