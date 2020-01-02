https://static.news.ru/photo/4692ce78-2d30-11ea-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные из Томского госуниверситета (ТГУ) создали систему безопасности с искусственным интеллектом. Технология умеет распознавать человека по походке, лицу, гаджетам, отпечаткам пальцев и даже по внедрённым под кожу микрочипам. Новинку планируют использовать в вузах города в рамках программы интеграции всех высших учебных заведений региона в «Большой университет», рассказал руководитель лаборатории «Цифровая экономика» ТГУ Александр Ильин.

Изобретение также адаптировано для использования в общественном транспорте. В будущем оно позволит оплачивать проезд с помощью сканирования лица или отпечатков пальцев, пишет ТАСС. Сейчас учёные получают патент на своё творение.

Ильин добавил, что микрочипы хотят внедрить под кожу девять его коллег и советник ректора ТГУ Константин Беляков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что системы распознавания лиц чаще дают сбои при идентификации азиатов и темнокожих людей, чем белых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом стандартов и технологий США.

В тестировании использовались около 200 систем распознавания лиц от 99 разработчиков со всего мира. Особенно часто некорректное срабатывание алгоритма демонстрировала система от Microsoft.