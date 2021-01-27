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Telegram предлагает пользователям перенести чаты из WhatsApp

00:19, 28 января 2021 11
Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обновлённый Telegram даёт возможность пользователям перенести истории переписок из других приложений. Это могут быть WhatsApp, Line или KakaoTalk.

В мессенджере появились и другие новинки, в частности в отношении конфиденциальности, сообщают разработчики Telegram. Создатели Telegram-сообществ могут теперь удалять их у всех участников, в которых они состоят.

Сам пользователь может бесследно стереть секретные чаты из списка чатов, почистить историю звонков. Раньше у собеседников можно было удалять только сообщения.

В голосовых чатах также появились новые возможности: можно настраивать громкость для отдельных участников общения, например. Голосовые чаты, активные в группах пользователя, отображаются вверху вкладки со звонками. Ещё одно нововведение — улучшение качества поддержки VoiceOver.

У пользователей теперь есть возможность пожаловаться на каналы или группы, которые выдают себя за официальные представительства известных организаций или знаменитостей. Для этого нужно открыть информацию о группе, нажать «Ещё» и «Пожаловаться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что недовольство пользователей новой политикой WhatsApp в отношении данных не повлияло на популярность мессенджера в России. По итогам 2020 — начала 2021 года он остаётся самым востребованным.

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