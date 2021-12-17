Специалист рассказал о слежке по номеру мобильного телефона

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что по номеру мобильного телефона можно как минимум узнать месторасположение его владельца. Точную локацию абонента способны выяснить сотовые операторы с помощью технологий пеленгации, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что, с одной стороны, данные технологии безобидны и нужны для своевременного информирования клиентов, например, о погодных условиях при смене регионов.

Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством СМС-сообщения происходит активация услуги, — объяснил Мясоедов.

По его словам, таким сервисом часто пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники.

Всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы, — указал эксперт.

Ранее стало известно, что группа «Аквариус», которая входит в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК), и «Лаборатория Касперского» создали гаджет специального назначения, заявил совладелец НКК Александр Калинин. По его словам, смартфон может использоваться военными и спецслужбами. Разработчики охарактеризовали полностью отечественный смартфон как карманный персональный компьютер.