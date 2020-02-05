https://static.news.ru/photo/1f148b0c-481f-11ea-8c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи начали жаловаться на перебои в работе сервисов «Яндекса». Они столкнулись с неполадками в «Почте», «Такси», «Дзене», «Музыке», и других.

downdetector.ru

Сбой зафиксировал ресурс Downdetector. По его данным, перебои достигли пика в 16:30. Большинство юзеров (70%) испытывали трудности с электронной почтой, 28% — с сайтом, 1% — с сервисом «Деньги».

В конце января NEWS.ru рассказал, что крупный сбой произошёл в Почте Mail.ru. Пользователи не могли войти в свои аккаунты.