Пользователи начали жаловаться на перебои в работе сервисов «Яндекса». Они столкнулись с неполадками в «Почте», «Такси», «Дзене», «Музыке», и других.
Сбой зафиксировал ресурс Downdetector. По его данным, перебои достигли пика в 16:30. Большинство юзеров (70%) испытывали трудности с электронной почтой, 28% — с сайтом, 1% — с сервисом «Деньги».
В конце января NEWS.ru рассказал, что крупный сбой произошёл в Почте Mail.ru. Пользователи не могли войти в свои аккаунты.
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