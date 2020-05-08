Сайты на WordPress в РФ стали в два раза чаще подвергаться хакерским атакам

https://static.news.ru/photo/3a90afd6-910e-11ea-8c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число хакерских атак на российские сайты с системой управления контентом WordPress с начала 2020 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо рассказал РБК. Специалист сообщил, что с начала 2020 года жертвами вредоносных программ стали около 730 тысяч пользователей сайтов в доменной зоне .ru под управлением WordPress. В России таких сайтов чуть более 500 тысяч, во всём мире — более 28 млн.

Легезо отметил, что хакеры для атак на российских пользователей использовали уязвимости в плагинах, найденные с помощью массового сканирования. Зачастую, обнаружив на сайте уязвимость, злоумышленники не только вставляли код для перенаправления пользователей на фишинговые страницы, но и оставляли за собой возможность в дальнейшем управлять заражённым сайтом.

Киберпреступники в условиях пандемии коронавируса придумывают новые методы обмана добропорядочных пользователей. Как писал NEWS.ru, злоумышленники начали использовать названия популярных сервисов для онлайн-конференций для распространения файлов с нежелательными приложениями и вредоносным кодом. В списке из 1300 файлов оказались такие платформы, как Zoom, Webex и Slack.