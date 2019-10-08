https://static.news.ru/photo/9ff75df0-e9e5-11e9-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: maraphones.com

Компания Mara Phones из Руанды начала производство первого в Африке смартфона собственной разработки. При этом планы у разработчиков амбициозные: они уверены, что новинка способна составить конкуренцию аналогичным гаджетам от Samsung.

Старт дан двум серийным моделям — Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и обойдутся своим будущим обладателям в 175 750 и 120 250 руандийских франков ($190 и $130) соответственно, сообщает The New Times .

На предприятии отмечают, что мировые производители ранее занимались сборкой смартфонов в других странах Африки — Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР. Однако компоненты для будущих девайсов полностью импортные. В Руанде гордятся тем, что первыми смогли обеспечить полный цикл производства. Для этого даже специально построили завод. Он обошёлся в $24 млн и способен выпускать до 1,2 смартфона в сутки.

Первые экспортные поставки смартфонов Mara предполагается наладить в Анголу и Конго.

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