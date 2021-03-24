Ростех представит первый в мире самолёт с технологией сверхпроводимости

https://static.news.ru/photo/df1888ce-8c9b-11eb-a662-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, комментируя заявление госкорпорации «Ростех» о показе на авиасалоне принципиально новой техники, заявил, что на МАКС-2021 представят первый в мире самолёт с электродвигателем, основанным на принципе сверхпроводимости.

Заместитель председателя правительства уточнил, что речь идёт о совместной разработке Ростеха и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Это то, что с ФПИ делали, электросамолёт на принципах сверхпроводимости, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

5 февраля в Новосибирске начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя. Авиаконструкторы заменили один из трёх моторов в хвостовой части «летающей лаборатории» Як-40 газотурбинным двигателем с электрическим генератором. В носовой части воздушного судна при этом установили электродвигатель, использующий криогенную систему и эффект высокотемпературной сверхпроводимости, разработанный ЗАО «СуперОкс» по заказу ФПИ.

Ожидается, что опробованные в ходе испытаний технологии используют для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолётов и вертолётов.

В авиасалоне, который пройдёт в подмосковном Жуковском 20–25 июля, будут участвовать все холдинги Ростеха, создающие авиационную продукцию. Общая площадь экспозиции корпорации превысит пять тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что компании «Сухой» и МиГ прекратят своё существование в виде отдельных юридических лиц. Предприятия планируют объединить в Корпоративный центр самолётостроения. Он будет базироваться на территории Москвы. В подчинение центра также перейдут следующие компании: «Ильюшин», «Иркут» и «Туполев». Кроме того, руководство Ростеха намерено создать единый инженерно-конструкторский центр ОАК. В него войдут все авиационно-конструкторские бюро, писал NEWS.ru.