Роскомнадзор потребовал от Google не распространять фейки на YouTube

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в России ложные сведения политического характера о российской военной спецоперации на Украине через контекстную рекламу видеохостинга YouTube. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что рекламные сообщения содержат дезинформацию, направленную в том числе на создание протестных настроений.

Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, — говорится в сообщении.

Ранее на Первом канале сообщили, что в России возможна постоянная блокировка сервисов компании Meta, в частности соцсети Facebook. Как заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Facebook занимает пристрастную позицию и блокирует аккаунты, рассказывающие о «преступлениях украинского режима в отношении жителей Донбасса», но при этом позволяет продвигать платные посты с «лживым контентом» о действиях Москвы.

Источник на одном из телеканалов сообщил, что в случае принятия решения о блокировке в России таких крупных сервисов, как Facebook или Instagram, потребуется провести информационную кампанию и объяснить гражданам необходимость закрытия доступа к популярнейшим сервисам.