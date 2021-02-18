Разработанная для МЧС инфракрасная камера определит подлинность картин

https://static.news.ru/photo/3c60067b-811e-40e2-9b4b-c39e7de106e1_660.jpg Картины А. Иванова в экспозиции Русского музея Фото: Wikipedia

Созданная для нужд МЧС коротковолновая инфракрасная камера сможет применяться для установления подлинности картин и определения их исторической ценности. Об этом заявил первый заместитель генерального директора компании-разработчика камеры Вадим Калюгин.

По информации РИА Новости, прибор был создан холдингом "Швабе", входящим в Ростех. Инфракрасное излучение камеры, наряду с рентгеном и ультрафиолетом, является основным инструментом при экспертизе и исследованиях техники живописи.

Поэтому SWIR-камера (short wave infrared, или коротковолновый инфракрасный диапазон) "Швабе" показывает нижние слои краски, затертые надписи и даже подготовительный рисунок картины. Для определения художественной и исторической ценности предметов изобразительного искусства разработка незаменима, - заявил Калюгин.

Он отметил также, что камера уже была применена в Государственном научно-исследовательском институте, где с её помощью изучили икону XVIII века и картину ХХ века.

Калюгин подчёркивает, что данная камера относится к предметам двойного назначения. Изначально она создана для МЧС, где она в составе беспилотного летательного аппарата способна проводить поисковые и спасательные работы. В то же время, с помощью этой камеры можно контролировать городской транспорт и сельское хозяйство.

Ранее NEWS.ru пиал, что чёрный датчик на произведённых в Китае смартфонах Apple и Samsung представляет собой датчик инфракрасного излучения. Они также есть на пультах управления бытовой техники.