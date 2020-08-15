Работа «ВКонтакте» восстановлена после сбоя

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» продлился несколько минут. Специалисты компании уже восстановили работу сервиса.
Об этом журналистам ТАСС
Работа "ВКонтакте" была полностью восстановлена в течение нескольких минут, — отметили в компании.
Накануне, как писал NEWS.ru, российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках в работе сервиса. Пользователи соцсети жаловались на неполадки в работе сайта (74%), сложности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%). Проблемы в работе «ВКонтакте» наблюдались в центральной и западной частях РФ.
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