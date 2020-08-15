16+

Рубрики

Медиа

Архив

Технологии

Работа «ВКонтакте» восстановлена после сбоя

19:36, 15 августа 2020 15
Фото: pixabay.com

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» продлился несколько минут. Специалисты компании уже восстановили работу сервиса.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе соцсети.

Работа "ВКонтакте" была полностью восстановлена в течение нескольких минут, — отметили в компании.

Накануне, как писал NEWS.ru, российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках в работе сервиса. Пользователи соцсети жаловались на неполадки в работе сайта (74%), сложности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%). Проблемы в работе «ВКонтакте» наблюдались в центральной и западной частях РФ.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео