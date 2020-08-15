Работа «ВКонтакте» восстановлена после сбоя

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Руководитель приложения Facebook Фиджи Симо заявила, что Apple вредит малому и среднему бизнесу комиссией в 30% за покупки внутри программ. По её словам, компания из Купертино отказалась отменять сбор, несмотря на пандемию коронавируса.

14 августа Facebook запустил сервис, позволяющий пользователям в 20 странах принимать участие в платных онлайн-мероприятиях, таких как вебинары. В компании надеялись, что Apple и Google отменят свою комиссию для покупок...