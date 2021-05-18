Пользователи YouTube пожаловались на массовые сбои

Сервис YouTube работает с перебоями в целом ряде стран. Пользователи видеохостинга оставили многочисленные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает корректность работы сетевых ресурсов.
Большое число жалоб начало поступать приблизительно с 11:30 мск. Неполадки
13 мая произошёл масштабный сбой в работе сервиса микроблогов Twitter. Больше всего сообщений о сложностях поступило из Соединённых Штатов, Канады, Японии и Великобритании. За день до этого россияне жаловались на проблемы с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».