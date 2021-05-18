Пользователи YouTube пожаловались на массовые сбои

https://static.news.ru/photo/95d48a38-b7ba-11eb-b3f9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сервис YouTube работает с перебоями в целом ряде стран. Пользователи видеохостинга оставили многочисленные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает корректность работы сетевых ресурсов.

Большое число жалоб начало поступать приблизительно с 11:30 мск. Неполадки отмечаются в том числе в России, США, Франции, Германии и Великобритании. Большая часть пользователей — около 75% — говорят о невозможности посмотреть видео. У 20% сайт не грузится совсем. Около 5% столкнулись с трудностями при попытке зайти в личную учётную запись. Некоторые пользователи могут воспользоваться функционалом хостинга, но отмечают, что всё работает очень медленно.

13 мая произошёл масштабный сбой в работе сервиса микроблогов Twitter. Больше всего сообщений о сложностях поступило из Соединённых Штатов, Канады, Японии и Великобритании. За день до этого россияне жаловались на проблемы с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».