https://static.news.ru/photo/8904cad8-35f3-11ea-90fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киберпреступники осуществили фишинговую атаку на пользователей мессенджера WhatsApp. Мошенники для осуществления цели использовали спортивный бренд Adidas, отмечающий юбилей.

Злоумышленники рассылали жертвам сообщения с предложением получить подарки в честь праздника. Для этого пользователям предлагалось пройти по ссылке, которая вела на поддельный сайт бренда, и пройти там опрос. Однако для получения подарков юзеру требовалось разослать сообщение о конкурсе 20 контактам, что только способствовало увеличению масштабов фишинговой кампании.

Как отметили в компании ESET, обнаружившей атаку, на первый взгляд объявление кажется правдоподобным, но при внимательном анализе пользователь может легко обнаружить признаки его поддельности. Так, ссылка в сообщении не ведёт на официальный сайт компании, а используемый злоумышленниками логотип оказался старым. Фишеры зарегистрировали домен всего несколько месяцев назад.

Ранее NEWS.ru рассказал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года.