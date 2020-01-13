https://static.news.ru/photo/dfb1cf74-729f-11e9-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года. С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.

Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, однако с конца 2019-го фокус их внимания сместился. Это, по словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, говорит о стремительном расширении географии атак.

В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объёму конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем, поэтому мы настоятельно рекомендуем банкам принять все необходимые меры кибербезопасности, — заявил эксперт.

Silence остаётся активной с конца 2017 года, выбирая в качестве целей финансовые организации по всему миру. Киберзлоумышленники работают по типичному сценарию — рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями. Хакеры также используют инфраструктуру уже заражённых организаций и отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников.

Помимо модулей для создания скриншотов экрана атакующие также используют легитимные администраторские инструменты, чтобы долго оставаться незамеченными. В среднем злоумышленники пытаются вывести около миллиона долларов из каждой организации. Как предполагают специалисты, Silence уже проникла во внутреннюю сеть организаций и сейчас атаки находятся на финальных стадиях.

Ранее NEWS.ru сообщил, что российские пользователи стали жертвами нового трояна. Он создаёт фейковые отзывы о приложениях в Google Play с помощью службы поддержки специальных возможностей Android, а также без ведома владельцев устанавливает на их устройства различное программное обеспечение (ПО).