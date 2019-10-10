К своим 35 годам Павел Дуров добился такой значимости в медиа и интернет-пространстве, что все его редкие публикации и посты сразу же становятся главными информационными поводами дня. Его любят и ненавидят, восхваляют и презирают, называют предателем родины и русским Марком Цукербергом.
К нему и его действиям можно относиться по-разному, но многие пользователи сходятся в одном — на достигнутом создатель Telegram и «ВКонтакте» (которая тоже празднует день рождение 10-го октября) останавливаться не намерен. В честь юбилея российского миллиардера News.ru решил показать читателям, каким разносторонним может быть Павел Дуров.
За «ВКонтакте» Дурову особо благодарны миллионы российских девушек
lukomore. org/Global Look Press
Павел увлёкся программирование в 11 лет, а одним из его ранних «достижений» стала смена заставки на всех школьных компьютеров с логотипа Windows 95 на фотографию учителя информатики с подписью «Must die»
lukomore. org/Global Look Press
Дуров называет себя гражданином мира и не считает себя поклонником идеи государства
lukomore. org/Global Look Press
Тяжёлое бремя славы
lukomore. org/Global Look Press
Самолётики из 5000-рублёвых купюр, которые бизнесмен с коллегами запускал из центрального офиса «ВКонтакте» в Санкт-Петербург, Дурову припоминают по сей день
lukomore. org/Global Look Press
Дуров придерживается либертарианских политических взглядов
lukomore. org/Global Look Press
Дуров окончил филологический факультет Санкт-Петербургский государственный университет
lukomore. org/Global Look Press
lukomore. org/Global Look Press
Дуров поддерживает ясность ума воздержанием от еды. Он верит, что во время голодания получится придумать новые идеи для Telegram
lukomore. org/Global Look Press
lukomore. org/Global Look Press
После выпускного вечера Дуров пошутил, что видит себя в будущем интернет-тотемом
lukomore. org/Global Look Press
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