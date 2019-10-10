Люберецкие очистные сооружения — крупнейшие в мире. Грязная вода из городской канализации приходит по коллекторам. На выходе здесь получают почти прозрачную жидкость, пригодную для купания. Какие этапы очистки проходит сточная вода, выяснил News.ru.

Люберецкие очистные сооружения — крупнейшие в мире. Грязная вода из городской канализации приходит по коллекторам. На выходе здесь получают почти прозрачную жидкость, пригодную для купания. Какие этапы очистки проходит сточная...