Назван способ восстановить удалённую переписку во «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/43abf936-bdae-11eb-9b9b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: forexdengi.com

Для восстановления удалённой переписки в социальной сети «ВКонтакте» существует несколько способов. Всё зависит от давности удаления и возможности связаться со вторым участником диалога. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Как рассказал Кузьменко, если переписка была удалена только что, следует использовать появившуюся на экране цифрового устройства надпись «Восстановить», которая будет присутствовать до обновления экрана.

«Если вы не успели восстановить удалённую переписку, можно обратиться к собеседнику (если есть такой вариант) и попросить его прислать удалённые фрагменты беседы», — уточнил эксперт.

В ином случае есть возможность задействовать технические возможности сайта. По словам эксперта, «ВКонтакте» сохраняет все данные пользователя, включая имена отправителей и получателей, даты и время сообщений, а также их текст и вложения. Эта информация хранится не менее полугода, в течение этого времени пользователь имеет право запросить архив личных данных.

Также Сергей Кузьменко предостерёг от использования сторонних приложений, которые якобы могут восстановить данные в обмен на доступ к аккаунту.

Ранее сообщалось, что TikTok обогнал «ВКонтакте» по популярности в России.