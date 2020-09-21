Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

https://static.news.ru/photo/42a6c652-fc5b-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития намерено запретить в России применение ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта. Соответствующий законопроект, подготовленный ведомством, размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчики документа уверяют, что его принятие позволит выявлять сайты с неправомерной информацией. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что растёт количество случаев применения таких протоколов, как TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Они используют криптографические алгоритмы и методы шифрования, что снижает эффективность фильтров и, в свою очередь, значительно затрудняет выявление ресурсов с неправомерной информацией.

За нарушение предлагаемого запрета законопроектом предлагается введение ответственности в виде блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором. Авторы документа также указали, что разрешённые в России протоколы перечислены в едином реестре отечественного программного обеспечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о не изменяемых сроках массового строительства сетей 5G в России. Он заявил, что в настоящее время план конверсии создан исходя из того, что диапазон частот 3,4–3,8 ГГц для развития 5G в России не рассматривается. Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», массовое строительство сетей 5G в России должно начаться в 2022 году, когда первые сети пятого поколения появятся в городах-миллионниках.