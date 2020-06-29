Каналы в поддержку Трампа заблокировали Reddit и Twitch

https://static.news.ru/photo/d5fe0288-7ea4-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos

Соцсеть Reddit и принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома политические противники обвиняют в разжигании ненависти, хотя сам Трамп это отрицает.

В соцсети под запрет попал самый большой форум сторонников Трампа r/The_Donald. По словам главы компании Стива Хаффмана, форум заблокировали из-за нарушения её новых правил, сообщает РИА Новости.

Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали, — пояснил Хаффман.

Стриминговый канал Трампа на сервисе Twitch заблокирован с похожей формулировкой.

На Twitch поведение, полное ненависти, не разрешается. Мы не делаем исключений для политического контента или вопросов, заслуживающих новостей, — отметили в компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп опубликовал ретвит, в котором содержалась видеозапись проезда его сторонников в рамках предвыборной кампании, и попал впросак. Дело в том, что на записи слышен выкрик White Power («Белая сила»). В комментарии к посту в Twitter хозяин Белого дома назвал своих сторонников «великими людьми» и выразил им благодарность. Менее двух часов спустя Трамп удалил пост.