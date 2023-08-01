Какие необычные функции Apple хочет внедрить в свои новые наушники AirPods

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская компания Apple запатентовала технологию для беспроводных наушников AirPods, которые смогут считывать биосигналы и электрическую активность мозга пользователя, говорится в документе на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Какие еще нововведения удивят будущих пользователей AirPods?

В документе сказано, что каждый наушник будет оснащен активными и контрольными электродами по всей поверхности гаджета. Такое решение позволит проводить сразу несколько важных исследований: электроэнцефалографию (ЭЭГ), электромиографию (ЭМГ), электроокулографию (ЭОГ) и электрокардиограмму (ЭКГ). Благодаря этому можно будет выявить ряд заболеваний головного мозга, сердца и глаз.

Какие еще необычные функции Apple планирует внедрить в новые AirPods

В базе USPTO также говорится, что американская компания хочет научить AirPods снимать блокировку iPhone.

Отмечается, что данная технология называется «Система идентификации пользователя с помощью наушников». Планируется, что гарнитура сможет запомнить индивидуальное строение уха пользователя, что даст возможность взаимодействовать со смартфоном.

Если гарнитура будет вставлена в ухо другого человека, то система откажет ему в доступе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Повышение точности улучшает работоспособность гаджета и делает его более эффективным, что, кроме того, снижает энергопотребление и увеличивает срок службы батареи устройства», — заявили эксперты издания Patently Apple.

При этом подобный функционал может заменить дактилоскопический или биометрический сенсор на iPhone либо же работать с ними в паре.

Предыдущие версии AirPods и их особенности

Первые AirPods были представлены еще в сентябре 2016 года вместе с новым флагманом iPhone 7. Тогда они не имели беспроводной зарядки, но быстро стали лидерами продаж, хотя многие эксперты критиковали разработчиков американской компании.

Второе поколение AirPods было представлено публике в марте 2019 года. В них был установлен чип H1 нового поколения. Внешне устройство не отличалось от своего предшественника, но уже поддерживало голосовую активацию «Привет, Сири», появился дополнительный чехол для беспроводной зарядки.

AirPods Pro были представлены в конце октября 2019 года и выпускались только в белом цвете. Самым главным отличием, помимо внешнего облика, была функция активного шумоподавления, а также режим прозрачности.

AirPods Max пользователи увидели в декабре 2020 года. Это были первые наушники-вкладыши от компании Apple.

AirPods 3 появились в октябре 2021 года. Они внешне похожи на AirPods Pro, но были чуть короче и имели защиту от воды и пота по стандарту IPX4. Также данный гаджет поддерживал 3D-звук, который работает с помощью динамического отслеживания головы.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

AirPods Pro 2 обладают маленькими вкладышами для ушей. Apple провела работу по настройке аккумулятора, что позволяет устройству работать около шести часов без подзарядки. Данный гаджет получил чехол для подзарядки, защищенный от пота и воды.

Читайте также:

Сотрудникам ФНС запретили пользоваться iPhone и iPad

iPhone 15: когда выйдет, сколько будет стоить, какие главные фишки

Названы главные фишки iPhone 15