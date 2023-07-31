Названы главные фишки iPhone 15 Побыванец: у iPhone 15 будет более тонкая рамка экрана и более мощное зарядное устройство

Фото: Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рамки вокруг экрана на обновленной модели iPhone должны стать меньше при том, что сохраниться площадь смартфона, предположил в комментарии NEWS.ru главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. Также он предполагает, что у iPhone 15 будет более мощное зарядное устройство.

Я могу предположить, что Apple сделает тоньше рамки вокруг экрана, сохранив ту же площадь телефона. Можно будет сделать экран больше или меньше. По слухам, будет больше экран. Из нововведений ожидается разъем Type-C согласно рекомендациям Евросоюза. Плюс в том, что будет более скоростная зарядка, — говорит Побыванец.

Также эксперт предположил, что за счет новой программируемой кнопки можно будет быстро запускать какое-либо приложение. Также он предполагает, что будут улучшены характеристики камеры, а корпус будет выполнен из титана.

Все это как минимум выглядит многообещающе. Если старая модель iPhone 14 PRO от старой отличалась визуально, динамиком и цветом корпуса, то здесь будет логическое продолжение и смартфон будет смотреться интересно, — заключает Побыванец.

Ранее эксперт называл примерную стоимость смартфона — новый телефон iPhone 15 подорожает примерно на 100-150 долларов. Если представить, что смартфон будет стоить 1200 долларов, то с учетом курса цена составит в районе 140-150 тысяч рублей.