Нейросети, безусловно, стали одной из самых обсуждаемых тем уходящего десятилетия. В последнее время многие издания практически еженедельно посвящают заметки, материалы и топы новым обучаемым системам.

В конце декабря в российском сегменте Twitter начала набирать популярность нейросеть «Порфирьевич». Её автор — российский программист Михаил Гранкин. Он представил русский аналог нейросети GPT-2 компании OpenAI, который умеет дополнять написанный пользователем текст. Хватит даже фразы или одного слова, но лучше всего у него получается взаимодействовать с целым предложением.

NEWS.ru проверил, насколько осмысленный текст выдаёт «Порфирьевич», и в качестве основы использовал ответы Владимира Путина с недавно состоявшейся большой пресс-конференции президента.

Владимир Путин о пенсионной реформе:

В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается — ни в правительстве, ни в администрации, нигде.

Вот как нейросеть дополнила слова президента (синим шрифтом помечены слова «Порфирьевича»:



Путин о возможности женщины стать президентом России:

С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей — эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Эти требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. А вот женщины тем не менее всё-таки привносят в политику какое-то женское начало, меньше агрессии, мне кажется, и это, безусловно, будет востребовано.

Нейросеть закончила фразу немного поэтично:



Владимир Путин об искусственном интеллекте:

Мы можем уже увидеть применение [искусственного интеллекта], например, в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, это имеет практическое применение. В целом у нас есть здесь и серьёзные конкурентные преимущества: это развитая математическая школа и всё, что с этим связано. Цифровые технологии основаны на математике.

Нейросеть настроена решительно:



Владимир Путин об импичменте президента США Дональда Трама:

Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Ещё нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам.

На этом вопросе нейросеть дала небольшой сбой:



Владимир Путин о суверенном Рунете:

Свободный Интернет и суверенный Интернет — эти понятия не противоречат друг другу... Суверенитет заключается в том, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы Интернет не был отрезан от нас.

Нейросеть по-своему трактовала необходимость суверенного Рунета:



Владимир Путин о выходном 31 декабря:

Что касается выходного 31 декабря, то, в принципе, на мой взгляд, это логично. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, прямо накануне Нового года? Я не знаю.

Нейросеть считает, что глава государства помимо статьи о Великой Отечественной войне напишет ещё одну: