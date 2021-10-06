IT-специалист усомнился в причастности хакеров к обрушению соцсетей

Вмешательство хакеров в работу Facebook возможно, но вероятнее другая причина сбоя в соцсетях компании. К такому выводу пришёл эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов из-за того, что трудности начались и у смежных проектов Facebook. Его мнение передаёт «МИР 24».

Как объяснил Мясоедов, когда пользователь вбивает адрес в строку браузера, то этот запрос идёт к промежуточным организациям, которые сообщают его компьютеру, что за этим адресом стоит, какой IP-адрес. После этого компьютер переходит на страницу, которую мы видим на экране. Если что-то в промежутке даёт сбой, падает вся система.

Если бы хакеры взломали систему одного Facebook, то, вероятнее всего, смежные сайты работали бы. То, что хакеры одновременно положили все остальные сайты, это маловероятно. Более того, есть другая высокая вероятность — мы, кто работает на рынке IT, полагаем, что сам Facebook и его смежные компании функционировали, проблема была в том, что пользователи их не могли адресовать, — объяснил Мясоедов.

Предостережения в Интернете о падении соцсетей он не считает чем-то значимым или свидетельством заговора. Специалист предположил, что за 15 минут до сбоя какой-то инженер уже видел его начало. Сам сбой эксперт считает поводом переосмыслить текущую систему. Причём принимать решение о каких-то изменениях разные участники цифровой индустрии должны совместно.

4 октября произошёл самый масштабный за последнее десятилетие сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Миллионы пользователей по всему миру остались без соцсетей на семь часов. В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял $7 млрд, а сама компания резко упала в цене.