IT-аналитик сравнил ушедший из России антивирус Avast с подорожником

Антивирусные программы Norton и Avast, разработчики которых объявили о прекращении продаж своего ПО в РФ, уступают российским аналогам — тому же Kaspersky Internet Security, заявил NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. IT-эксперт назвал Norton продуктом «средней руки», а Avast — «имитатором антивирусного пакета, который не работает, похожим на подорожник от всех болезней».

Очень рад этому событию, на самом-то деле, так как Avast — это как продажа сушёных экскрементов летучих мышек, подорожника от всех болезней. Он имитирует современный антивирусный пакет, который не работает, никакой защиты. Norton — средней руки продукт, не более того. Люди почему-то считают, что западные продукты намного лучше наших. Тот же «Касперский» выше на голову всех этих ребят с точки зрения защиты, — рассказал Муртазин.

Собеседник добавил, что в России распространён «цифровой нигилизм — юзеры не верят в существование вирусов, в возможность заразить свой гаджет».

Накануне NortonLifeLock Inc., разработавшая антивирус Norton, остановила продажи ПО на территории России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании. Она не может принимать новые заказы и предоставлять помощь российским пользователям.

Российские пользователи сообщили о том, что уже не могут обновить антивирусные базы Norton. Кроме того, нельзя переустановить антивирус, приобретённый до событий на Украине.

Ранее американские производители IT-электроники AMD и Intel проинформировали о приостановке поставок в РФ и Белоруссию из-за ситуации на Украине. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.