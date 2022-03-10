Компания-разработчик Антивируса Norton прекратила продажи в России

Американская компания NortonLifeLock Inc, разработавшая антивирус Norton, остановила продажи ПО на территории России. Российские пользователи сообщили о том, что обновление антивируса Norton уже не возможно осуществить, пишет «Интерфакс».

В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент, — сообщили в компании.

Напомним, что американский производитель видеокарт Nvidia заявил о приостановке работы в России. Решение прекратить деятельность на территории страны вызвано событиями на Украине.

Кроме того, американские производители IT-электроники AMD и Intel проинформировали о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.