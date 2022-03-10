Компания-разработчик Антивируса Norton прекратила продажи в России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:30, 11 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Американская компания NortonLifeLock Inc, разработавшая антивирус Norton, остановила продажи ПО на территории России. Российские пользователи сообщили о том, что обновление антивируса Norton уже не возможно осуществить, пишет «Интерфакс».
В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент, — сообщили в компании.
Напомним, что американский производитель видеокарт Nvidia заявил о приостановке работы в России. Решение прекратить деятельность на территории страны вызвано событиями на Украине.
Кроме того, американские производители IT-электроники AMD и Intel проинформировали о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.