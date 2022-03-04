AMD и Intel приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию

Американские производители IT-электроники AMD и Intel сообщили о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.

Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии. Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом, — говорится в сообщении на сайте компании.

Подобное заявление также было выпущено AMD.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи магазинах, в том числе и онлайн.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.