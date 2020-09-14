iPhone 12 или нет: чего ждать от презентации Apple 15 сентября

15 сентября состоится ожидаемое многими событие — презентация Apple. Вокруг неё ходит много слухов и догадок, поэтому мы попробуем разобраться и понять, чего стоит ожидать от этого мероприятия.

1. Начнём с того, в чём сомневаться не приходится. В июле 2020 года, на конференции для разработчиков WWDC, были анонсированы новые версии операционных систем для всех линеек продуктов компании. С тех пор стабильно выходят бета-OS, которые должны финализироваться к 15 сентября, и тогда пользователи скачают iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, а также MacOS Big Sur и tvOS на свои устройства. Много, правда? Ничего не поделать, столько у компании продуктов.

2. Затем должен получить обновление IPad Air. Его ждут давно, ведь текущая версия практически с самого начала была спорным продуктом. IPad Air 2019 имел камеру хуже, чем у предшественника, два динамика вместо четырёх и обладал не таким продвинутым дисплеем. В версии 2020 года все эти недостатки уйдут. Уже сейчас мы знаем, что внешне планшет станет похож на IPad Pro последнего поколения, об этом говорят утечки инструкции.

Он обзаведётся тонкими рамками по всему периметру, получит новый разъём USB Type-C и сканер отпечатка пальца в кнопке включения. Последнее удивляет больше всего, ведь такого у Apple ещё не было.

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3. Apple Watch обновятся тоже, но, скорее всего, не так сильно, как хотелось бы. Внешний вид останется тем же, зато появится пульсоксиметр. Датчик замеряет уровень насыщения крови кислородом. Хорошее нововведение, особенно на фоне COVID-19, ведь один из симптомов заражения — снижение уровня кислорода в крови. С новой прошивкой на Apple Watch появится функция отслеживания сна. Она наглядно покажет качество вашего сна и порекомендует способы его улучшения.

4. Ещё одной новинкой может стать универсальная подписка на сервисы Apple. Выгода очевидна: вы получаете более низкую цену за подписку на несколько сервисов компании сразу. Давно было пора такое сделать. Хочется надеяться, что пользователи смогут выбрать составляющие этой подписки, ведь у каждого свои приоритеты.

5. Первые упоминания метки AirTag были в коде iOS 13. Тогда мы узнали, что это будет брелок, который можно крепить к любой вещи и затем искать её через приложение Локатор. Потом появились возможные изображения инструкции пользования устройством. Всё намекало на готовность продукта, но релиз так и не состоялся. Сентябрьская презентация — лучшее время для анонса.

6. Сильнее всего фанаты Apple ждут iPhone 12, правда и тут есть нюансы. В начале лета мир был парализован, и практически все мероприятия и анонсы новинок разных компаний перенесли на более позднюю дату, в том числе и старт производства флагмана Apple. Несмотря на то, что уже известно о некоторых нововведениях, вроде дизайна в стиле iPhone 5, сканера LIDAR, улучшенного дисплея и нового цвета, возможно, мы не увидим смартфон в ближайшее время. Есть вероятность, что о нём расскажут на ближайшей презентации, но в продаже раньше середины октября он не появится.

Презентация пройдёт в онлайн-формате 15 сентября в 20:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию сможет любой желающий на сайте Apple.

Автор: Максим Ефимцев