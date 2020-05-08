Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через пять лет

Предприниматель Илон Маск рассказал о новой технологии его компании Neuralink. По его словам, из-за неё человеческий язык устареет через 5–10 лет.
Организация разрабатывает устройство, которое начнут подключать к мозгу уже в 2021 году, рассказал он в
При этом общение будет более точным. Кроме того, можно будет скачать дополнительную программу и заговорить на другом языке.
Вам не нужно будет разговаривать. <...> Мы всё ещё сможем делать это по сентиментальным причинам, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Маск объяснил, как читается имя его сына от Клэр Буше, известной как певица Граймс. Пара назвала ребёнка X Æ A-12. Он признался, что идея так назвать малыша в основном принадлежит матери.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен