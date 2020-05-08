Илон Маск предсказал исчезновение человеческого языка через пять лет

https://static.news.ru/photo/70461ae8-91f0-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Илон Маск рассказал о новой технологии его компании Neuralink. По его словам, из-за неё человеческий язык устареет через 5–10 лет.

Организация разрабатывает устройство, которое начнут подключать к мозгу уже в 2021 году, рассказал он в эфире Joe Rogan Experience. Технология сможет исправлять проблемы с мозгом, такие как плохое зрение. Кроме того, она позволит общаться, не используя язык.

При этом общение будет более точным. Кроме того, можно будет скачать дополнительную программу и заговорить на другом языке.

Вам не нужно будет разговаривать. <...> Мы всё ещё сможем делать это по сентиментальным причинам, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Маск объяснил, как читается имя его сына от Клэр Буше, известной как певица Граймс. Пара назвала ребёнка X Æ A-12. Он признался, что идея так назвать малыша в основном принадлежит матери.