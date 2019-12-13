Конец 2019 года обещает быть интересным для российской IT-индустрии. Rambler неожиданно объявила о нарушении своих прав. Яблоком раздора послужил популярный веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

И всё бы ничего, если об этом не стало известно после появившейся в соцсетях информации об обыске в московском офисе разработчика технологии. Основание — возбуждённое 4 декабря 2019 года уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ) по частям «б» и «в», т.е. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и в особо крупном размере соответственно. Максимальное наказание составляет шесть лет тюремного заключения со штрафом в размере 500 тыс. руб.

В Rambler настаивают, что Сысоев разработал Nginx, оставаясь работником компании и занимаясь им в рамках трудовых отношений. Соответственно, любое использование продукта «без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права». Компания оценила ущерб в 51,4 млн руб.

Самих основателей компании Nginx Максима Коновалова и Игоря Сысоева задержали. Позже их отпустили из отделения, но у обоих были изъяты телефоны. Коновалов также подтвердил Forbes, что обыски проходили и в квартирах создателей проекта.

За комментарием по этому вопросу NEWS.ru обратился к адвокату Нареку Костаняну.

Как мы видим, возбуждено уголовное дело по факту в отношении неустановленного лица, хотя все понимают, речь о ком идёт. То есть следствие не совсем уверено, что в действиях Сысоева имеется состав преступления. Сам Сысоев отрицает свою вину и указывает, цитирую: «разработкой софта занимался в свободное время». Нарек Костанян адвокат адвокат

Костанян также пояснил, что в Rambler следствию должны предоставить доказательства, подтверждающие документы, что компанией перед Сысоевым в период трудовых отношений между ними была поставлена задача по разработке софта Nginx, и он его успешно разработал и сдал заказчику, то есть своему работодателю.

Если Rambler этого не удастся сделать, а, скорее всего, так и будет, то расследование данного уголовного дела будет приостановлено, считает адвокат.

Что такое Nginx

Так почему ситуация вокруг Nginx, прогремевшая как гром среди ясного неба, так широко обсуждается в российской IT-сфере? Сысоев начал разработку весной 2002 года после того, как понял, что не существует надёжного веб-сервера, который мог бы обрабатывать десятки тысяч одновременных подключений (так называемая проблема 10 тысяч соединений или C10k ).

Публичный запуск технологии под названием NGINX [engine x] произошёл в октябре 2004 года. Расцвет веб-сервера пришёлся на 2008 год, когда на рынке стали появляться смартфоны, что привело к массовому притоку пользователей мобильного Интернета. К концу 2010 года доля Nginx среди всех веб-сайтов составляла 6%.

После этого Сысоев решил взять дело в свои руки. Вдохновившись опытом создателя Parallels и фонда Runa Capital Сергея Белоусова, программист покинул Rambler в 2011-м и вместе с Максимом Коноваловым и Андреем Алексеевым основал собственную компанию. Она получила то же название, что у разработанного им сервера. В августе вышеупомянутая Runa вложила в стартап $1 млн.

В начале 2012 года в Nginx работало менее 10 человек, которые занимались исследованиями и разработками. Доля на мировом рынке уже выросла до 10%, но у компании всё ещё не было платных продуктов. Разработчикам предстояло заняться монетизацией программного обеспечения с открытым исходным кодом, для чего был крайне необходим человек с похожим опытом. Им стал Гус Робертсон, перешедший в Nginx из компании Red Hat и занявший кресло генерального директора.

В конце 2013 года команда выпустила свой первый коммерческий продукт — платную версию Nginx Plus с рядом дополнительных особенностей и сервисов. Компания также открыла штаб-квартиру в Сан-Франциско и наняла первых руководителей продаж. В течение следующих лет Nginx смогла превратиться из обычного стартапа в одного из лидеров мирового рынка, обслуживающего почти 60% сайтов из топ-1000.

В марте 2019 года американская компания F5 — один из крупнейших игроков на рынке облачных сервисов — купила Nginx за $670 млн. По условиям соглашения, основатели Игорь Сысоев и Максим Коновалов, а также генеральный директор Гус Робертсон сохранили руководящие должности.

Никто в истории не создал успешную коммерческую организацию вокруг веб-сервера. Многие пытались, никто не смог, — прокомментировал покупку Робертсон.

На ноябрь 2019 года Nginx оставался самым популярным веб-сервером в мире, обслуживающим почти 33% всех сайтов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «ВКонтакте» и Rambler Group.

скриншот netcraft.com

Неизвестный конец

Какой будет развязка, сейчас предположить трудно. Вот что Сысоев рассказал о связи Rambler и Nginx в интервью журналу «Хакер» в 2012 году:

В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В «Рамблере» я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение. В «Рамблере» Nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение Nginx было не в «Рамблере», а на сайтах Rate.ee и zvuki.ru.

Вся сложившаяся ситуация пока лишена каких-либо важных деталей со стороны обвинения. Rambler не уточнила, когда обнаружила нарушения прав, однако после проведения внутренней проверки решила обратиться в правоохранительные органы. Давать комментарии по существу данного дела компания не собирается. При этом в роли заявителя выступила Lynwood Investments (кипрская компания, связанная с владельцем Rambler Александром Мамутом. — NEWS.ru).

Её представитель, в свою очередь, в комментарии РБК не уточнил, на каких основаниях компания получила право на предъявление требований, добавив, что, когда ей переуступили указанные права, компания называлась A&NN Holdings Limited. Lynwood Investments, как и Rambler, отказалась от комментариев о решении суда, но пообещала, что будет добиваться «восстановления справедливости всеми доступными способами в рамках законодательства».

По словам Костаняна, уголовное дело может прекратиться, только если Сысоев станет его фигурантом. Сейчас он проходит по нему как свидетель.

Сысоева будут вызывать, допрашивать и, скорее всего, он будет рассказывать о том, что никакого технического задания по разработке данного софта компанией не было поставлено. В таком случае в его действиях нет преступного умысла и состава преступления. Прекращается уголовное дело, когда оно возбуждается в отношении конкретного лица и в ходе расследования в его действиях не устанавливается факт совершённого преступления, — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что, если статус Сысоева не будет изменён со свидетеля на обвиняемого, уголовное дело не будет прекращено, поскольку оно может быть только приостановлено и в дальнейшем закинуто в архив и забыто.