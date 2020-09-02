https://static.news.ru/photo/76768216-ed14-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания Google была оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей.

Google выплатил штраф в 1,5 млн рублей. В суд поступили соответствующие уведомления и квитанция, — цитирует ТАСС пресс-службу Таганского суда.

В начале июля 2020-го Роскомнадзор подготовил протокол об административном правонарушении против Google из-за недостаточных мер по удалению запрещённой информации из результатов запросов поисковика. По данным службы, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.

По действующим законам РФ оператор поисковой системы обязан исключить из поисковой выдачи ссылки на сетевые ресурсы с запрещёнными данными. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

В августе мировой суд Таганского района Москвы вынес постановление о наложении 1,5 млн рублей штрафа на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещённого контента.

Как писал NEWS.ru, сразу несколько участников круглого стола в Общественной палате РФ предложили найти общий вариант борьбы с Google, которая отказывается работать в рамках законодательства России, и предлагают ввести существенные штрафные санкции с общемирового оборота корпорации.

В качестве примера участники привели блокировку аккаунтов пользователей в Facebook, Instagram и на YouTube, в частности канала с миллионом подписчиков «Царьград». А самой громкой историей стала блокировка фото взятия Рейхстага, которую модераторы отметили чуть ли не как контент с примером терроризма. И, по мнению председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, компания отказывается жить в российском правовом поле.