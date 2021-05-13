Google оштрафовали в Италии за отказ от размещения программы в магазине

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Корпорация Google получила штраф от итальянских властей за отказ от размещения в магазине Google Play приложения для поиска зарядных станций для электромобилей. Управление по охране конкуренции и рынка считает поведение компании злоупотреблением доминирующим положением на рынке, говорится на сайте ведомства.

Общая суммам штрафов превысила €100 млн. Заплатить должны компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy Srl, их обвинили в нарушении статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза.

Благодаря операционной системе Android и магазину приложений Google Play Google занимает доминирующее положение, что позволяет ему контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям. Следует помнить, что в Италии около трёх четвертей смартфонов используют Android, — отмечается в сообщении регулятора.

Проблема вонзила после отказа Google разместить в магазине версию приложения, которая поддерживает автомобильную систему Android Auto. Разработчик не мог опубликовать эту функцию в течение двух лет. Итальянские власти считают, что американская корпорация таким образом продвигала использование собственного картографического сервиса Google Maps.

Антимонопольщики также потребовали от Google предоставить разработчикам инструментарий для публикации приложений для Android Auto и пообещали следить за выполнением этих обязательств.

Накануне Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода — $27 млрд. Европейские власти считают, что американская компания специально завышает расходы музыкальных стриминговых сервисов, которые конкурируют с Apple Music. Для этого в Купертино используют систему оплаты в магазине AppStore, по которой разработчики должны платить комиссию в размере 30% за покупки в приложениях.

Кроме того, в нарушении антимонопольного законодательства компанию обвинили и в России. Комиссия ФАС изучила документацию и технологические особенности iOS и приложений, в результате чего пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в AppStore приложения сторонних разработчиков «по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием». Это решение американская корпорация обжаловала.