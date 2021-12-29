Мантуров рассказал, сколько потратили на гражданские самолёты за 10 лет

За последние 10 лет на создание российских гражданских самолётов из бюджета было выделено 337 млрд рублей, рассказал РБК глава Минпромторга Денис Мантуров. Средства пошли на проекты самолёта-амфибии Бе-200, среднемагистральные Ту-204/214 и МС-21 и региональный Superjet 100, но ни один из них до сих пор не добился успеха за рубежом.

Министр отметил , что средства были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» и госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», которая изначально предполагала формирование самолётостроительной отрасли мирового уровня. Пока же результатами гражданского авиапрома пользуются преимущественно российские авиакомпании с госучастием, однако это не говорит о неэффективности использования средств, считает Мантуров. Уже в 2022 году пассажиров начнут перевозить новые самолёты МС-21.

Лучше всего за себя говорят экспозиции наших новинок, которые мы демонстрировали в этом году на МАКСе и Dubai Airshow, — гражданский сегмент был представлен там на очень достойном уровне, — подчеркнул министр.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство выделило более 61 млрд рублей на разработку МС-21. По его словам, деньги должны пойти на разработку комплектующих для лайнера, а также для его дальнейшего послепродажного обслуживания.

МС-21 позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020-го. В декабре прошлого года МС-21 впервые поднялся в воздух.

По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, в мире мало стран, способных создавать авиационную технику подобного уровня.