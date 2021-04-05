FT: Россия заставит Запад соблюдать свои правила в Интернете

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Британская газета Financial Times оценила возможности России влиять на зарубежные интернет-компании. Деятельность Роспотребнадзора по замедлению трафика Twitter показала, что в скором времени РФ будет диктовать правила в интернет-пространстве, считают авторы издания.

Технологии Роскомнадзора и собственная цифровая продукция выводят Россию в лидеры в онлайн-среде. Так, издание отмечает российский суверенный Интернет, который полностью работает на российских серверах. Также, несмотря на то что на мировом технологическом рынке ведущую роль играют западные продукты, Россия может не опасаться прекращения их деятельности на своей территории — она обладает сильными конкурирующими продуктами.

Аналитики FT замечают , что технологии Роскомнадзора позволяют ограничивать доступ к запрещённому контенту, при этом нет рисков нанести ущерб иной информации. Глубокая проверка пакетов позволяет фильтровать отдельные страницы, тогда как остальные продолжают функционировать в полном объёме.

Издание подчёркивает, что Запад пытается сформировать политизированное и предвзятое отношение к проекту российского суверенного Интернета. Такая позиция аргументируется тем, что РФ будет блокировать всё подряд. Но на деле, говорится в публикации, зарубежные интернет-корпорации получают огромные деньги в российском сегменте, однако не платят налоги и не воспринимают всерьёз требования российских властей. Теперь РФ может дать на это адекватный ответ, оставаясь независимой от западных технологий.

Россия надеется, что угроза запрета, которая подкрепляется новыми технологиями, вынудит Кремниевую долину действовать по её законам, — пишет издание.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны 10 марта. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Как писал NEWS.ru, действие мер по замедлению трафика Twitter на территории России продлевается до 15 мая. Соответствующее решение принято Роскомнадзором. В ведомстве отметили, что после принятия мер по замедлению трафика в марте соцсеть удалила около двух тысяч запрещённых в России материалов. Администрацией Twitter повышена скорость удаления таких материалов, однако она пока не соответствует законодательству РФ.