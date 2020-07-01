Facebook закрывает собственный аналог TikTok

https://static.news.ru/photo/41da9b9c-bc30-11ea-bca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook принял решение закрыть приложение Lasso, которое позиционировалось как «клон» китайского сервиса коротких роликов TikTok. Оно перестанет быть доступным пользователям 10 июля.

Facebookâs TikTok clone lasso is shutting down ahead of the Instagram Reels launch, so basically Fb lost 2 years by half-assing. Brb, gotta go save my zero Lassos pic.twitter.com/VgKImjgWM4 — Josh Constine -SignalFire (@JoshConstine) July 2, 2020

Компания пока не прокомментировала закрытие сервиса, однако издание TechCrunch предполагает, что оно связано с запуском новой функции в Instagram: Reels позволяет юзерам записывать 15-секундные ролики с музыкой и спецэффектами.

Facebook запустил Lasso в 2018 году. По состоянию на февраль 2020-го приложением могли пользоваться жители Колумбии, Мексики, США, Аргентины, Чили, Перу, Панамы, Коста-Рики, Сальвадора, Эквадора и Уругвая. Разработчики также добавили в Lasso поддержку языка хинди, вероятно, планируя запустить его в Индии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи Facebook обнаружили тёмный режим в iOS-версии приложения соцсети. В компании подтвердили тестирование новой опции.