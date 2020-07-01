Facebook закрывает собственный аналог TikTok

Компания пока не прокомментировала закрытие сервиса, однако издание TechCrunch предполагает, что оно связано с запуском новой функции в Instagram: Reels позволяет юзерам записывать 15-секундные ролики с музыкой и спецэффектами.
Facebook запустил Lasso в 2018 году. По состоянию на февраль 2020-го приложением могли пользоваться жители Колумбии, Мексики, США, Аргентины, Чили, Перу, Панамы, Коста-Рики, Сальвадора, Эквадора и Уругвая. Разработчики также добавили в Lasso поддержку языка хинди, вероятно, планируя запустить его в Индии.
Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователи Facebook обнаружили тёмный режим в iOS-версии приложения соцсети. В компании подтвердили тестирование новой опции.