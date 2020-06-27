Facebook запускает тёмный режим в мобильной версии

https://static.news.ru/photo/7c3e9ad8-b9d6-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Пользователи Facebook обнаружили тёмный режим в iOS-версии приложения соцсети. В компании подтвердили тестирование новой опции.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

По словам представителя Facebook, тёмный режим сейчас доступен ограниченному числу пользователей. Когда нововведение появится повсеместно, в компании не уточнили .

Ранее NEWS.ru рассказал, что глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram.

Среди прочих от рекламы в социальных сетях отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever. По данным агентства Bloomberg, после бойкота на рекламу со стороны Unilever акции Facebook упали на 8,3%.