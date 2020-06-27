Facebook запускает тёмный режим в мобильной версии

По словам представителя Facebook, тёмный режим сейчас доступен ограниченному числу пользователей. Когда нововведение появится повсеместно, в компании не уточнили.
Ранее NEWS.ru рассказал, что глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram.
Среди прочих от рекламы в социальных сетях отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever. По данным агентства Bloomberg, после бойкота на рекламу со стороны Unilever акции Facebook упали на 8,3%.